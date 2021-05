Un saludo para los del Gomes CF

La UDA jugará el play-off. Vaya desilusión para los aficionados del Gomes CF y por fortuna qué mal pronóstico de la cantidad de pesimistas que solo ven en la vida el color más negro. Cierto es que la UDA sigue teniendo dificultades a la hora de defender con solvencia, pero una vez que comience el play-off poco importa la temporada regular, y si no que se lo pregunten a los seguidores del Badajoz en su intento de ascender a Segunda. Este encuentro no distó demasiado de los enfrentamientos frente al Albacete y sobre todo ante el Cartagena. Un Almería poderosísimo en ataque, generando infinidad de ocasiones, eso sí, fallidas, frente a un Almería blando en defensa, y no solo en la parte de atrás. Es más, qué dos últimos tantos se han encajado en estas dos últimas jornadas. Si no se tuvo suficiente con los despejes fallidos y los desajustes, los regalos de Makaridze y Chumi fueron de función circense. Ataque contra defensa, poderío frente a endeblez, un diez y un cero. Es curioso, este equipo hace lo más difícil, construir (menuda jugada la de la primera mitad) y no hace lo más fácil, destruir. Así será complicado competir en el play-off, pero si este conjunto es capaz de solventar su deficiencia y del cero pasamos a un cinco como mínimo, se puede ascender. Con De la Hoz y con Chumi se buscaba la solidez, pero conforme avanzaba el choque se fue perdiendo. ¿Pésima forma física? ¿Nervios que bloquean el propio estado físico? Se verá en las próximas semanas. Oto dato curioso: con 70 puntos, los que ya tiene la UDA, fue campeón el Huesca la pasada campaña, lo cual nos indica lo complicada que está siendo esta temporada. Con el play-off asegurado, toca corregir errores, como los atribuibles a Sadiq, tan generador en ataque como pasivo en defensa. Cuidado con su lentitud a la hora de defender y habilitar en posición correcta a los contrarios. Un alivio que el nigeriano no acuda con su selección, pero Sadiq está para lo que está, y tampoco debe ejecutar balón parado alguno. Ahí Rubi debe de ser determinante. Ahora, a preparar con algo más de tranquilidad el play-off. Menos mal.