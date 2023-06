Almería, 1 de junio de 2023. Estimado Piñeiro, espero no tener que tragarme estas palabras el domingo a eso de las 23:00 horas, pero me uno al discurso de El Assy y Rubi y vaticino que nos salvamos. El gol de Samu Lino en Mestalla ante el Espanyol puede equivaler al de Arnau Puigmal el curso pasado contra el Alcorcón. Entonces pocos lo festejaron por el chasco de no lograr el ascenso en casa como esta vez tampoco se consiguió la permanencia jugando como locales, pero facilita ir a Cornellá sabiendo que vale con un empate. Y eso, a mi modo de ver, lo cambia casi todo. Te valen dos resultados para eludir la quema de forma matemática e incluso un tercero, la derrota, si caen Valladolid o Celta ante Getafe y Barça. No va a estar presente esa agonía de tener que ganar sí o sí para salvarse, lo cual con Pacheco en su portería va a ser una ventaja, ya que no dudo que el pacense hará lo posible por no encajar. PD: Por una vez soy optimista, pero mejor cruzar los dedos y rezarle a la Patrona...