Lo segundo a domicilio

Almería, 18 de noviembre de 2018. Estimado Piñeiro, soy partidario de no tocar lo que funciona y, por ende, si en casa la dinámica es positiva lo lógico es que de cara a la visita del Deportivo de la Coruña Fran Fernández mantenga una disposición táctica similar a la que viene disponiendo bajo el dibujo 1-4-2-3-1. Ese esquema se ha desvelado eficaz en el Mediterráneo ante rivales variopintos y también puede funcionar ante los gallegos. Cosa bien distinta es cuando el equipo juega a domicilio, donde arrastra viejas rémoras. En esa tesitura sí que apostaría por retocar el sistema táctico apostando por un más pragmático y equilibrado 1-4-4-2, distribución en el campo que el equipo no desconoce, ya que FF la ensayó en numerosas ocasiones durante la pretemporada y la ha usado como recurso en tramos finales de partido al meter a Sekou junto a Álvaro Giménez. Con dos bólidos como Rioja y Corpas en las bandas y el dúo Eteki-De la Hoz podría funcionar. El que no veo es el 1-4-3-3. PD: Ahora nos acordamos de Quique...