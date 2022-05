El segundo objetivo

¿no tenéis la sensación de que el equipo, o sea, los jugadores, celebraron el ascenso con la afición la semana pasada tras el partido frente al Amorebieta? Es la imagen que se me quedó. El grupo dando la vuelta al campo recibiendo el cariño de una afición enloquecida y volcada con los suyos tras la victoria en el Estadio Mediterráneo. No era el último partido en casa, ni mucho menos, pero aun no habiendo terminado la temporada, esa fue la sensación que dejó el vestuario del equipo de Rubi sobre el césped.

Es más, casi nadie se quiso perder ese momento, ya que las gradas seguían llenas de un público que no paraba de cantar, de saltar, de gritar, de agitar sus bufandas … y ahí estaban los jugadores, dando la vuelta al campo y recibiendo el reconocimiento de una grada loca de contenta por verse la próxima temporada en Primera División.

Solo faltó sacarles en el autobús descapotable y darles una vuelta por la ciudad, solo eso, porque por lo demás, y salvo la invasión del terreno de juego, fue lo más parecido a una celebración gorda. - lo del autobús no tardará en hacerse, ya que me consta que está en Almería listo para ser usado - . Yo sé que Rubi es prudente, y lo ha sido prácticamente toda la liga y se aleja de euforias, aunque se vio envuelto en esa hemorragia de locura al final del partido y en la sala de prensa dijo lo que todos pensábamos, que si no lo conseguían sería sencillamente por deméritos de ellos, pero creo que si los jugadores lo celebraron por todo lo alto es porque saben que lo tienen hecho.

Ni la victoria ante el Amorebieta, ni los tres puntos logrados en Burgos. El ascenso lo consiguió el Almería con el gol de Rodrigo Ely en Valladolid. Ese fue el gol del ascenso ya que de lo contrario, de no haber puntuado en Valladolid, la cosa habría cambiado y muy mucho, a peor, pero no fue así, y para quien cambió a peor fue para el equipo de Pacheta.

Ahora este Almería además tiene la posibilidad de hacer historia, y es acabar siendo el campeón de Liga y mucho me temo que lo va a conseguir. Éibar y Valladolid deben de estar mirando con recelo al Almería.