El sello de Fran

La afición del Almería se había acostumbrado en estos últimos años a proyectos venidos a menos, plantillas mediocres y actitudes deplorables, tanto en el césped como fuera de él. A esto había que añadir, además, la cobardía que en muchas etapas desprendía un banquillo que no invitaba, ni mucho menos, a hacer pensar en que el rumbo podía cambiarse. A lo largo de este tiempo, figuras como las de Sergi o Ramis sí trataron de añadir cierto desparpajo a sus futbolistas, pero su labor fue cortada sin miramientos por un presidente desquiciado, sin asesores que se atrevieran a cuestionarle nada y sobrepasado por su afán de poder. Ahora ha llegado Fran Fernández. El técnico, que no fue la primera opción de la directiva este verano pese a las virtudes demostradas cada vez que se hizo cargo del primer equipo, ha sido un soplo de aire fresco para un club que ni mucho menos se caracteriza por renovarse. Y, en estos meses que lleva al frente del equipo, el almeriense ha demostrado tener personalidad e ideas claras en lo que al juego se refiere. Su Almería presiona y muerde al rival, aguarda ansioso por recuperar la pelota y sale al ataque sin complejos. Estos atributos van más allá de la calidad y resulta incomprensible que entrenadores anteriores no fueran capaces de imprimírselos a sus jugadores. La mediocridad no es compatible con la cobardía. En Almería estábamos cansados de ver por el Mediterráneo equipos limitados en lo técnico y que, para colmo, apenas se atrevían a molestar a su adversario por miedo a que una pérdida generase un peligroso contragolpe. Ahora eso ha cambiado, y la falta de técnica se está paliando con un afán voraz por ser protagonistas en campo rival. El hartazgo que ha generado el Almería en este lustro no se va a eliminar de un plumazo en cuestión de dos semanas. De hecho, ni siquiera podemos confiar en que esta positiva línea se mantenga toda la temporada. Sin embargo, estas primeras pinceladas de Liga nos hacen pensar en que Fran ha impuesto su sello. Y, lo más importante, sus futbolistas confían en él.