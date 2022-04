Cuánto oiremos decir que tenemos Semana Santa! Me gusta esa apreciación que sale sobre todo del sentir de nuestros Cofrades. Es verdad que ha habido una dieta impuesta de procesiones y de expresiones de sentimiento religioso y de fe que se suceden estos días. Esta Semana Santa tiene vocación de ser especial. Cierto, por las circunstancias vividas y por las actuales. ¿Cómo vamos a mirar a los Crucificados o a los misterios de Pasión sin tener en nuestra retina y en el corazón las sangrantes imágenes que continuamente vemos y nos interpelan de la guerra de Ucrania, o cómo podremos contemplar a las Dolorosas lejos del corazón de tantas madres que han perdido a sus hijos o que no saben nada de ellos? La Semana Santa tiene que ser un golpe a la indiferencia y una honda interpelación a la fraternidad. Contemplaremos las Imágenes que el arte y la fe ponen ante la mirada creyente, y podremos contemplar la Pasión como se nos describe en los Evangelios. En los días que preceden al Triduo Pascual me llama cada vez más la atención la pasión del corazón de Jesús, creo que fueron los azotes más duros que los que cruzaban su espalda porque las heridas del corazón duelen mucho. Las negaciones de Pedro y su consiguiente conversión ante una mirada silenciosa, para nada condenatoria, la de Jesús, supone una cascada de interrogantes que ponen al descubierto muletillas de mediocridad, superficialidades, cobardías o falta de compromiso. La noche del Jueves Santo, espejo de humanidad y de fe que camina en la noche oscura: que pase este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, con la invitación a velad y orad, sacudida de humildad ante perfecciones conseguidas. Jesús orando, gritando al Padre y confiando, abrazado a la Cruz, con caídas y levantadas.

Por unas u otras razones, es una semana diferente para todos, puede hacernos capaces de hacernos sacar lo mejor que llevamos dentro, que empieza por reconocer con sinceridad lo peor que arrastramos, y queremos ni siquiera que asome. Quitarse el manto para lavar los pies de sus amigos es la herencia recibida del Hermano Señor y la actitud vital para vivir con sentido. Podríamos estrenar todas estas escenas evangélicas, aunque sean conocidas y harían unas semana diferente para todos. Ahí está la diferencia: nuestra vida entregada por amor, ofrecida a todos, magnánima en el servicio y humilde en la Caridad. Esta es la Pascua, la Vida compartida del Hermano Resucitado