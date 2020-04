Una semana más o menos

Todo apunta a que la ampliación por parte del Gobierno del estado de alarma hasta el 10 de mayo va a obligar al equipo rojiblanco a tener que esperar para poder pisar de nuevo el césped del Estadio Mediterráneo o del Anexo, de cara a la preparación del grupo con vistas al regreso de la competición, porque la competición volverá. Más tarde o más temprano, pero el balón volverá a rodar en los Estadios de Primera y de Segunda. Eso sí, antes la Liga se asegurará de que ningún jugador corra riesgo alguno para volver a entrenar y jugar. Los famosos test de los que tanto se habla serán tan habituales en el vestuario del Almería como los desayunos antes del entrenamiento porque la salud es lo primero y nadie quiere correr riesgos. Unos test que comenzarán a hacerse el próximo 28 de abril. Primero los PCR y más tarde los serológicos, como así se lo ha comunicado la Patronal a los médicos de los equipos. Una Patronal que también ha dejado claro, a pesar de que la idea no guste a más de uno, que para acabar el campeonato los futbolistas permanecerán "confinados", y solo saldrán de sus concentraciones para entrenar y para jugar. Ahora bien, todo apunta a que los partidos los veremos por la tele. No solo los que quedan para que acabe la temporada, puede que hasta algunos de la próxima campaña, aunque el fútbol no se entienda si público en las gradas, dado que no deja de ser un espectáculo y, como tal, sin público, como que no lo es tanto. Habrá que esperar el devenir de los acontecimientos y las decisiones de Sanidad. A todo esto, sería interesante saber qué va a hacer el Almería con sus abonados, los de esta temporada que se van a ver privados de algunos partidos en el Estadio, y de cara a la próxima, ya que si se mantiene la idea de jugarse sin público, ¿Cómo será la campaña de abonos para la próxima temporada?