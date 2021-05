La semana comenzó con la celebración de los atléticos que festejaron su décima primera liga, un triunfo logrado por méritos propios y con la inestimable colaboración del Fútbol Club Barcelona quien le obsequió a Luis Suárez, quien marcó 23 goles en todo el campeonato. El Barça hizo lo mismo que con David Villa, y cada vez que esto sucede, el colchonero levanta una copa a cargo del blaugrana.

Razón no le faltaba a Leo Messi cuando en el verano pasado se quejaba de haberle regalado a un rival directo, un goleador de los que hoy escasean en can Barça. Luego, a las pocas horas se hizo pública la lista de Luis Enrique con los jugadores que van a disputar la próxima Eurocopa. Nombres que dejan dudas, ausencias notorias como las de Sergio Ramos, mayoría de jugadores que militan en la Premier Ligue -muchos de ellos suplentes en sus equipos- y la sensación que el técnico asturiano siempre tiene una mirada distinta a los demás no exenta de polémica. Los resultados darán y quitarán razones.

También esta semana que dejamos atrás, el Villareal se convirtió en campeón europeo después de vencer al Mánchester United al final de una interminable tanda de penaltis que una vez más tuvo como protagonista a David de Gea. Un penal lo puede fallar cualquiera, pero no parar uno de once, pone en entredicho al cancerbero Red. Un submarino que hunde a todo un acorazado, un David que vence a Goliat, una ciudad de 50.000 habitantes que inscribe su nombre en letras de oro en el libro de fútbol continental. Mientras todo esto sucedía, Zidane volvía a dar la espantada y por segunda vez abandonaba el Real Madrid. Cuando el río suena, es porque muertos trae, y los rumores se confirmaron en la casa blanca. Sin explicaciones públicas, sin estridencias, el francés, fiel a su estilo, se fue sin hacer ruido.

Y desde este sábado ya hay nuevo campeón de Champios League. El Chelsea venció al Mánchester City por 0 a 1, en una final inglesa. Tuchel se reivindicó 10 meses más tarde. De perder una final con el PSG, a ganar una con el equipo del ruso Roman Abramóvich.