En una semana puede pasarte de todo. En un día. En mucho menos tiempo. En cinco minutos puede suceder algo que cambie por completo tus planes, te mueva los cimientos y todo tu ser se llene de dudas. En la vida como en el fútbol, algo parecido le sucedió al Fútbol Club Barcelona, quien planteó su encuentro correspondiente a la Champions League frente al Inter de Milán como un partido a vida o muerte, y acabó en la UCI, después de un infartante empate a tres goles. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro palancas parecen reavivar al zombie que de pura incapacidad tiene un pie fuera de la máxima competición europea a menos que obre un milagro que convenza hasta al más ateo. Además hay que sumar que no clasificar a la segunda ronda del campeonato europeo es pasta; mucha pasta que no ingresarán en el monedero culé cuando quedan cada vez menos joyas de la abuela por vender. Y si eso parecía poco, cuatro días más tarde tocaba visitar el Santiago Bernabéu para terminar de diagnosticar si el paciente todavía presentaba signos vitales. Mientras el Barcelona se lo pensaba, en el tiempo en el que quería terminar de decidir cuál era el camino a seguir, el Real Madrid le había pegado dos mazazos de esos que te pueden mandar a dormir para todo el viaje. Busquets lleva una racha donde si no se la da al contrario para que marque, como lo hizo con el Inter, es incapaz de hacerle una falta a otro hombre mayor como Toni Kroos para que habilite a Vinicius. De Eric García qué vamos a decir. Si gracias a su mala suerte se cambiaron las leyes del fuera de juego. Ayer en una pelota sin peligro, se las arregló para peinar y dejar solo a Vinicius contra Ter Stegen, de donde vino el gol de Valverde y cuando el Barça quería empatar, hace un penalti a Rodrigo que se convierte en el 3-1. Una serie de despropósitos que hacen dudar del destino de un equipo herido pero al que sus urgencias no le permiten tener tiempo de reposo. Una semana terrible para el que quería resucitar al tercer día de entre los muertos.