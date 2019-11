La senda de Hugo

Almería, 7 de noviembre de 2019. Estimado Piñeiro, a mi modo de ver Turki Al-Sheikh está reproduciendo algunos pasos ya dados en su día por Alfonso García. El empresario murciano no dudó en recurrir a un mediático con poca experiencia en los banquillos como Hugo Sánchez para eludir el descenso a Segunda en 2009 y el mexicano, cuyo nombramiento generó comentarios de toda índole, lo logró; el jeque saudí hace ahora un movimiento similar con distinta meta, el ascenso a Primera, y los comentarios de muchos aficionados han ido más enfocados al chiste de las 4 Calles, pero nada me indica que no pueda llevar el equipo a la máxima categoría en su debut como profesional. Dicho esto te añado lo contrario, Guti es un melón por calar y la impaciencia de la actual propiedad tampoco me priva de pensar que es factible que no se comiera el turrón. Ni lo digo yo ni lo deseo, solo me remito a los hechos con Óscar Fernández y Pedro Emanuel. PD: El sueño de Hugo y Guti es entrenar al Madrid.