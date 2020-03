Un señor entre el dinero

Mientras algunos que trincan la pasta en negro posan para fotografías que irán dirigidas a los medios alardeando de fútbol y solidaridad, otros predican con el ejemplo sin salir en la prensa. Entre los últimos está uno de los protagonistas de este artículo. Pónganle 'señor X', por ejemplo. Porque el hombre es un señor y porque, de desvelar su nombre, los que van en traje y corbata pueden usar estas líneas en su contra. Señor X colabora con uno de los numerosos equipos de fútbol de la provincia, dejándose horas y horas de la semana para que a los que golpean el esférico no les falte nada. Y lo hace por amor al arte. Es el artífice de la felicidad de Adam y Mohamed, quienes llegaron a tierras almerienses hace unos meses. Ambos tuvieron la suerte de llegar a Almería con sus familias porque otros acaban solos, algunos incluso ni terminan el trayecto, acabando en el mar. Mientras sus padres hacían las cuentas de la casa, Adam y Mohamed sólo querían jugar al fútbol. No lo tenían fácil. Imagínense irse a otro país sin amigos. En su encomiable labor, una trabajadora de la Cruz Roja intentó encontrar acomodo en alguno de las numerosas entidades de la capital. La cruda realidad era plantillas completas, seguros para poder pisar el césped, papeles que los chavales no tenían, mitades de campo donde ya hay 25 futbolistas (cuantos más jugadores, más dinero...). No había espacio para dos niños que lo único que buscaban era practicar lo que más le gustaba. Entonces apareció señor X para cumplir su sueño. Y no, no exagera el que suscribe al teclear el término 'sueño'. Este señor le metió en una de las ligas paralelas a la federación, con unas reglas más laxas a la hora de inscribir a los jugadores, dándoles la ropa para poder jugar en el equipo. Y Adam y Mohamed, más felices que Capdevila después de ganar una Eurocopa. El siguiente paso será entrenar durante la semana en un club en césped. Seguro que lo consiguen porque existen muchos señores en el balompié. Honor para todos ellos.