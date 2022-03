La sensación de la Nueva Condomina

Expiraba el mes de mayo de 2013 y el Almería de Javi Gracia visitaba La Nueva Condomina. El viaje tan cercano hizo desplazarse a centenares de aficionados hasta el feudo murciano. Kike García anotó justo antes del descanso y el marcador no se movió más. El sabor en el viaje de vuelta fue amargo puro, con la sensación de que no sólo se escapaba la plaza de ascenso directo libre tras la velocidad de crucero que tomó el Elche, sino que incluso peligraba una promoción que se daba por hecha durante toda la temporada. Perder ante aquel Murcia (se terminó salvando de rebote tras el descenso administrativo del Mirandés) fue una debacle, no ya por no conseguir tres puntos que parecían seguros, sino por el futuro negro que se atisbaba. En el aire incluso estuvo una posible destitución de uno de los entrenadores que dos meses después grabó su nombre con letras de oro en el olimpo almeriense. Por mucho de que se quiera vender la 'zona Aragonés', lo único que tiene ésta es que el margen de error es menor, pero en cada partido solamente se juegan tres puntos en una competición de 126 unidades.

Hace una semana el Almería era el mejor rival de la zona alta tomando las jornadas disputadas en febrero y marzo, fijando el foco una semana después en que los de Rubi apenas han ganado un encuentro de los últimos cuatro. El Valladolid, con dos derrotas consecutivas, es el nuevo Brasil de los 70 y este Almería tiene más deficiencias que aciertos. La realidad es que a pesar de que no se alcanza la perfección ni en el plano deportivo ni en el de infraestructuras, la UDA está realizando un gran trabajo desde la llegada de la propiedad árabe. Ni mucho menos la intención de este periodista es la de parecer un palmero. Pero no se puede pasar del negro al blanco y viceversa de manera tan rápida. Ganar es muy difícil y un ascenso, mucho más. Nadie dijo que iba a ser fácil.