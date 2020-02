Las crisis de juego y resultados no sólo se aprecian sobre el césped y en el periódico. También se ven y huelen. Y se oyen en las salas de prensa. En la de Los Pajaritos, Gutiérrez cuestionó el sentido del deber de los suyos. Tras caer contra el Racing, el madrileño suavizó su discurso y recurrió al tridente de la juventud, presión y ansiedad. Fue duro en el empate final en Soria y blando en la derrota contra los montañeses. La táctica del palo y la zanahoria, pero en sentido inverso. La presión viene a ser como el colesterol. Hay de dos tipos, el bueno y el malo. Ganar para subir representa la primera versión, la presión buena. El deber de ganar para no bajar dibuja la segunda, la presión mala. Lo de la juventud, divino tesoro, no es bueno ni malo. Con la edad, ocurre lo que sucede con los pases en largo o en corto: los que valen no son los que se cuentan, sino los correctos. La media de edad de la UDA es de 24,7 años. Romera, con 32 años, es el abuelo y Arvin Appiah, con 19, es el 'yogurín'. El equipo lleva 20 jornadas en puestos de ascenso directo. O lo que es lo mismo, sólo ha estado fuera de las dos plazas de ascenso en siete jornadas, y su peor clasificación ha sido una cuarta plaza. La plantilla era igual de joven antes, cuando ganaba y ganó mucho, que ahora que no gana y ha sumado uno de los 9 últimos puntos en juego. La conclusión, la mía, es que la presión y ansiedad de las que habla Gutiérrez son las que él mismo vive desde dentro. Hay cosas, muy básicas, que en ocasiones se olvidan. Una de ellas es que los futbolistas no son los únicos que quieren progresar. También los entrenadores arden en deseos de mejorar y pasar a la historia. Y el de Torrejón de Ardoz no forma parte de la Mesa de Edad de Segunda por su veteranía. Las cosas claras, los centros templados y el chocolate espeso.