“Sabemos que nuestra gente está con nosotros. No hay ni un ápice de derrotismo, ni un ápice de división. Tranquilidad, normalidad, equilibrio y a descansar”. Estas declaraciones, acompañadas con un tono sereno, fueron pronunciadas por José Mari, futbolista del Cádiz, en la entrevista a pie de campo que las televisiones con derechos realizan al terminar los partidos. No fue tras un encuentro normal: fue nada más recibir un 5-1 del Atlético y ponerse a solo un punto del descenso, aunque ahí el jugador gaditano desconocía que el Getafe vencería al Celta. Las palabras pospartido que pronuncian los futbolistas son el último signo de pureza al que podemos aferrarnos en un fútbol cada vez más premeditado. Agarras al jugador en caliente, con el corazón a mil y la mente nublada. Y, por tanto, suele ser más sincero de lo que sería un miércoles a las doce del mediodía en una rueda de prensa. Ahí pudimos percibir que el Cádiz está preparado para la batalla. Que tiene interiorizado, normalizado y naturalizado que sufrirá. Y no se sume en una profunda depresión por ello. En la acera opuesta vemos a Espanyol, hundido, Valencia, donde el nerviosismo no se va, Valladolid, que hace tres jornadas se veía salvado o, incluso, Celta, con una pasividad impropia de este momento crucial del curso, aunque no parece que vaya a meterse en la pomada. En Almería, en cambio, las aguas fluyen tranquilas. Hubo momentos delicados, de crisis, de dudas, de pesimismo. Pero los resultados lo pueden todo y, aunque el descenso está a dos puntos, las sensaciones dicen otra cosa. Como en Getafe, respirando bajo el efecto Bordalás. Lo clasificatorio, a estas alturas, es fundamental. Pero todavía no es definitivo. Lo será en cinco jornadas. Y el cómo afrontarlas puede marcar la diferencia. Mientras algunos equipos lidian con un entorno irrespirable, en otras plazas se respira calma. Almería es de estas últimas. Y esto, quizás, sea incluso mejor que sacarle dos puntos al descenso.