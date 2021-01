El sexto triplista

El de la Ponferradina, del pasado domingo, fue el partido 600 del Almería en Segunda División. La cuenta comenzó a correr en la 95/96 y arroja un saldo de 220 ganados, 179 empates y 201 derrotas, con 476 goles a favor y 681 en contra. Umar Sadiq no es ni un analista ni un estadístico y no está obligado a saber estos datos. El suyo es otro papel. No sé si antes del partido sintió alguna cosquilla en el estómago, pero lo cierto es que, pronto y bien mandado, se vistió de héroe. En media hora, a un promedio de un gol cada diez minutos, rompió la portería de los bercianos en tres ocasiones. Se convirtió, de este modo, en el sexto trigoleador en la historia de la UDA, después de Nikola Milinkovic (Sestao), Leo Ulloa (Guadalajara), Charles (Racing), Álvaro Giménez (Elche) y José Corpas (Fuenlabrada), éste en el presente curso. La proeza pudo alcanzar la categoría de histórica, pero su cuarto remate de gol lo escupió el poste. El peculiar delantero es el jugador del momento en Segunda División. El 'Día Después', el icónico programa de fútbol, dedicó unos minutos a hablar de sus condiciones como rematador y le citaron como un jugador de Primera en el programa de este pasado lunes. Puede serlo con la UD Almería o con otro equipo previo paso por caja. El nigeriano ha firmado seis de los últimos nueve goles del equipo y está a sólo ocho dianas de superar los 16 goles de Darwin Núñez cuando resta toda la segunda vuelta. Sería bonito que lo lograra y aún más que su acierto condujera a los unionistas a Primera. Los delanteros viven de su acierto y el gol da y quita, suma y resta, pone y emociona. Pero también es todo un reto y la suya sería la respuesta perfecta para quienes se burlaron de sus cualidades sin conocerle, a todos aquellos que creen saberlo todo y tienen licencia para humillar. Sería una lección de humildad. Lo último no es lo definitivo. Ni para bien ni para mal.