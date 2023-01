El siglo XX se va

E STE año que dejamos atrás se murió la reina de Inglaterra, el Rey Pelé y el Papa emérito, una especie de monarca de la grey católica. Hombres y mujeres de otros tiempos que sin duda han marcado una época, aunque personalmente tenga profundas diferencias que no vienen al caso. Que 2022 se haya llevado a numbers one, cada uno en lo suyo, me lleva a pensar que el siglo XX comienza a alejarse. Es el pasado, el viaje en carroza, la película de pistoleros que mirábamos cuando éramos niños. Los más jóvenes miran con extrañeza ,casi sin entender, cómo se puede convivir con momentos que para ellos forma parte de la vida en las cavernas. Porque el XXI es lo único que tenemos. Lo que está vivo. Lo otro, lo de hace tres décadas habita solo en nuestras cabezas. No me quiero olvidar que este año también nos dejó Jerry Lee Lewis, al que yo incluiría en la selección Sub XX. Así entre curas, guerra de Malvinas, goles y rock and roll han transcurrido nuestras vidas siglo-pasadas. Si tengo que salir al rescate de mis recuerdos, me quedo con aquellas tardes de sábado de los años '70, cuando en el único canal que se sintonizaba -porque no había otro-, veíamos con mi viejo lo que sería hoy en día una máster class que se llamaba "Aprenda a jugar al fútbol con Pelé" o algo así. Como si fuera hoy, tengo grabada en mi memoria la clase en la que el brasileño te enseñaba a cabecear antes que los defensores; consistía en un pequeño truco. Elevarte una milésima de segundo después que ellos. Según O Rei, de esa manera llegabas antes y mejor para meter el frentazo que enviaría el balón al fondo de la red. Hoy creo que si tú mides un metro y medio y el defensa dos metros, puedes saltar antes o después que nunca vas a llegar a conectar con la pelota. Me acuerdo de verlo jugar en la cancha de Cipolletti cuando el Cosmos visitó mi ciudad. En ese equipo militaba Frank Beckenbauer. El Cosmos era un club de Nueva York propiedad de Giorgio Chinaglia donde los jugadores iban a buscar el retiro que les permitiera tener una mejor jubilación. Pelé ya era mayor. Qatar no existía. Eran otros tiempos.