Un silencio preocupante

Londres, 7 de abril de 2022. Estimado Navarro, uno no necesita demasiados argumentos para defender teorías conspiratorias, pero en el caso del Almería, parece que lo hacen a posta. Hay muchas formas de ir sibilinamente contra un equipo que iba al alza, pero a cuya afición no dejan de maltratar. Raro es el fin de semana en el que el Almería no juega en viernes o lunes, a horas intempestivas. El lunes que viene, por ejemplo, yo estaré en el Mediterráneo, pero lamentablemente no podré llevar a mi pequeño de 2 años y medio, ya que a esa hora debe estar durmiendo. Mi hijo es muy pequeño, pero hay otros niños más grandes a los que estos horarios les impiden ir al fútbol, a pesar de ser abonado. Por eso sorprende que el club guarde silencio, ya que sale perjudicado, como también guarda silencio con lo de parar la Segunda cuando hay partidos de selecciones. El hermetismo puede ser bueno según en qué momentos, pero la afición agradecería que el club alzara la voz con lo de los horarios...