¿Qué son los símbolos?

Volviendo al tema del Monumento a los Mártires de la Libertad, que por el desafortunado motivo de su "traslado" sigue de actualidad, creo que ya se han tocado todos los temas relacionados con el asunto, pero me gustaría ahondar en lo que representa y en el sentimiento de respeto y admiración por el que muchos almerienses se emocionan ante unos Héroes que ofrecieron su vida por la Libertad, por la Constitución, por la Democracia, por haber dado aquellos primeros pasos para que ahora nosotros gocemos de sus frutos.

Los símbolos. Eso que algunos no aciertan a entender porque jamás se lo han enseñado ni lo han sentido. El símbolo es una representación material por medio de la cual nos hace evocar el concepto real. Si miramos una cruz, enseguida pensamos en Cristo; si vemos una bandera, o un escudo, o escuchamos un himno, conocemos a qué país representa. Y una paloma blanca todos sabemos que significa Paz.

Yéndonos a lo más íntimo, una fotografía de nuestra madre es un papel y si alguien la pisotea nos sentimos heridos porque la está representando a ella. Hay quienes dicen que la bandera es un trapo, pero entonces ¿por qué la queman si solo es un trozo de tela? ¿Por qué queman públicamente la imagen de cualquier personaje al que odian? Porque están poniendo toda su ira en ese papel que lo representa.

Pues el Monumento a los Coloraos, da igual que esté hecho de cemento, de piedra o mármol; sea el original o el de 1900, o quizás el de 1988, o que le falten algunos datos que tuviese antes…, es el que está representando a nuestros Mártires y por lo tanto, merece nuestro respeto. Hay que ver en él no solo el material del que está construido sino la historia viva que nos está contando, el valor sentimental que nos está transmitiendo, que nos lo está recordando ayer, hoy y siempre. Quien desconoce su historia no puede amar a su tierra, ya que no se puede amar lo que no se conoce. Así, quienes dicen que es un pastiche, sin saber lo que esta palabra significa, o que no es el original, o que está desproporcionado, o incluso que es horroroso, no tienen la más mínima idea de lo que es un símbolo, ni siquiera de unos sentimientos derivados de esa representación que eleva el corazón y la memoria a estas generosas personas que no dudaron en entregar lo más valioso que tenían, sus vidas, por darnos una libertad de la que entonces el pueblo carecía y que ahora disfrutamos. ¡Honor y gloria a todos ellos!