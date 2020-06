El retorno del fútbol a territorio español es ya una realidad, eso sí de momento solo el profesional. Esa segunda parte en Vallecas y el derbi sevillano han puesto fin a más de tres meses sin vislumbrar encuentro alguno, más allá de las clásicas redifusiones durante el confinamiento. Algo más de noventa fechas sin la emoción después de hacerse con una victoria o la decepción tras una derrota. Un tiempo en el que no son pocos los que se han vuelto expertos en la Bundesliga germana. Una competición que ha servido para matar un poco el gusanillo. Un periodo que para algunos se ha hecho un tanto duro sin una de sus mayores pasiones, sin poder ver a su equipo en acción. Una vuelta, con todo en juego en ambas categorías, en la que nos vemos obligados a seguirla a través de la pantalla. Todos pegados al televisor desde el sofá, si bien la posibilidad de terminar el curso con afición está presente todavía a día de hoy. Una situación, la de la ausencia de público, que ha traído diversas propuestas. Unas ideas para tratar de reducir esa sensación de vacío en la grada. Como si quisieran que no fuéramos conscientes de que no será lo mismo mientras no se puedan volver a ocupar las butacas. Unas propuestas de lo más variopintas para disimular la no presencia de seguidores. Unas sugerencias que han pasado desde aficionados de cartón hasta la simulación de público, con sonido enlatado, en la retransmisión televisiva. Una propuesta, esta última, con la que a veces será complejo distinguir si se está ante un encuentro real o uno de videojuego. Como si fuera lo mismo uno y otro. Una simulación que a este casi periodista no le convence en absoluto. Una forma de tapar la realidad.