El síndrome Toshack

Si son de mi quinta o mayores, seguramente recordaran una de las citas más famosas de John Benjamin Toshack, cuando entrenaba al Real Madrid: "Los lunes pienso en cambiar a diez jugadores, los martes a ocho, los jueves a cuatro, el viernes a dos y el sábado ya pienso que tienen que jugar los mismos cabrones de siempre". Como al técnico galés, cada vez que hay un partido del Almería, paso por distintas fases de mi estado de ánimo. Del cabreo, desquiciamiento e ira del partido, donde quiero cortar cabezas y ponerlas en picas, a lo Juego de Tronos, resignándome a nuestra negra suerte en la categoría, conforme pasan los días empiezo a creer como un tonto que el próximo partido es el partido, a pesar de que llevemos un mes y medio para comer aparte. Aún no creo fervientemente que vayamos a ganar al Cádiz el sábado. De hecho, en mi cabeza tengo muy presente que el conjunto andaluz, en sus visitas, nos suele hacer daño y ya ha cortado alguna cabeza (Salmerón y Casuco), así que el panorama no es nada halagüeño. Pero también tengo muy claro que conforme se acerque el día del partido voy a empezar a creer que Rubi va a tener la clarividencia que le ha faltado en las últimas fechas y el equipo va a responder, en defensa y en ataque, como la afición merece. El sábado por la mañana me pondré mi camiseta del Almería, en mi absurdo ritual para concentrarme en los días de partido, una hora antes del comienzo estaré pendiente de la alineación y cuando el colegiado dé el pistoletazo de salida, seré un manojo de nervios esperando lograr un triunfo que, tras el fiasco de Sevilla, se antoja vital, ya no solo para el futuro de Rubi, sino también del propio equipo. Si tenemos que morir, que sea como en el segundo tiempo, jugando con desparpajo y sin miedo. Los errores son humanos. Para morir jugando como en el primer tiempo, donde vergonzosamente nos echamos atrás cuando teníamos una oportunidad única de haber dado un golpe en la mesa, mejor nos quedamos en casa. Ojalá cambiemos la dinámica. La afición volverá a dar la talla, eso seguro.