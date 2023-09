El mercado de fichajes ha finalizado y con él decimos adiós a un período en el que nos hemos visto inmersos en tramas, historias inacabadas y fichajes de última hora. Todo en un inicio que toma un respiro con el parón de selecciones y en el que se han jugado cuatro jornadas de liga en un abrir y cerrar de ojos. Desde el punto de vista de los rojiblancos, en pleno proceso de adaptación y con las piezas todavía por ensamblar, el conjunto de Vicente Moreno solo ha podido sumar un punto de doce posibles. Lo cierto es que el Almería afrontó su cita contra el Celta como si de un partido de pretemporada se tratase. Con un ritmo inadecuado, con fogonazos de calidad que aparecieron en las botas de talentosos futbolistas, pero sin la consistencia de dos equipos jugando a pleno rendimiento. No se puede considerar un drama teniendo en cuenta las normas establecidas, ya que esta es la realidad del sistema actual. Sigue siendo incomprensible que, año tras año, el fútbol caiga en la trampa de perjudicarse a sí mismo con una pretemporada cada vez más acortada y una ventana de traspasos desacorde para los intereses de todos. Las instituciones deberían sentarse para analizar una situación desfavorable para los clubes. Un mercado que juega con un tiempo que los planteles no tienen. Se han disputado cuatro fechas con plantillas incompletas, descompensadas y con futbolistas probablemente inéditos el resto del curso. Un sinsentido. Vivimos en un mundo del fútbol en el que un jugador puede acabar saliendo el último día de mercado después de haber sido protagonista en el arranque del campeonato porque no tiene hueco en la plantilla. Unas contradicciones que van más allá de lo deportivo, con directivas haciendo encaje de bolillos para completar equipos o descartes que acaban encontrando hueco allí donde fueron repudiados. Es el mercado, amigos. Pero, si algo tiene que quedar claro, es que no es el fútbol que merecemos.