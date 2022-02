Que sirva de ejemplo

Mucho se está hablando esta semana del comportamiento que tuvieron los aficionados del Almería en el desplazamiento de la semana pasada hasta el campo de La Rosaleda de Málaga, donde no dejaron de gritar, de chillar, de cantar, de saltar, de animar desde el calentamiento hasta que una vez finalizado el partido salieron los jugadores del vestuario para agradecerles precisamente eso, su apoyo, su empuje y su aliento durante todo el partido. Hay quien se sorprende por ello, pero los que hemos viajado con el equipo sabemos cómo se las gastan los seguidores, siempre dejándose el aliento en cada partido que ha disputado el equipo lejos del Estadio Mediterráneo. Es cierto que no pasan de los dos mil, pero siempre se dejan notar, o mejor dicho, oír. Los hay que se han desplazado por primera vez con el equipo, y se quedaron impresionados de cómo animaban desde la grada al equipo de Rubi y como se les escuchaba durante todo el partido. Es más, hay quien me cuenta de los que allí estuvo, que el recibimiento al autobús del equipo fue espectacular y creo, sinceramente, que desde ese momento y tal y como se comportó la afición en el Estadio de La Rosaleda, el partido ya empezaba a tenerlo ganado el Almería, porque esa adrenalina iba subiendo por momentos en los cuerpos de los jugadores hasta enchufarlos como es debido. Pero siempre yo he sido uno de los que se ha hecho la misma pregunta que muchos de los aficionados que viajaron hasta Málaga. ¿Por qué no se hace lo mismo en el Estadio Mediterráneo? Es una respuesta que a día de hoy y después de muchísimo tiempo no es fácil.Apenas los ánimos y los cánticos de un reducido grupo de jóvenes aficionados y el palmeteo de vez en cuando pero casi siempre, el silencio, como si en un cine o en un teatro estuviéramos. Es cierto que siempre se ha dicho que el Estadio es frío, por la lejanía del terreno de juego, pero ¿no creen que dejaría de serlo si todos los que acuden a sus gradas animaran como lo hicieron los casi dos mil que viajaron hasta Málaga durante todo el partido?