Almería, 13 de septiembre de 2018. Estimado Piñeiro, como suele decirse, la afición es soberana. Paga una entrada, abono o cuota de televisión para seguir a su equipo y solo faltaría que no pudiera expresar sus opiniones, sean más o menos acertadas. Lo que ha ocurrido históricamente en este club es que a esa afición siempre se la ha querido tutelar en beneficio propio, desarticulando cualquier atisbo de crítica a la gestión. Yo entiendo que los mensajes lanzados por Fran van en el sentido de pedir el respaldo para el equipo, consciente de que un cambio tan radical como el obrado este verano necesita de adhesiones y temeroso de que un ambiente enrarecido contra el palco redunde en perjuicio del vestuario. También sonsaco un mensaje de paciencia para que los medios mantengamos la calma. Eso no va reñido con el saludable ejercicio de mostrar el desacuerdo en aspectos como la planificación deportiva o la deriva económica. PD: Mira te gusta urgar en la llaga, pero es cierto que algunos no rinden lo que cobran.