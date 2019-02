Me sobra un mediocentro

Londres, 7 de febrero de 2019. Estimado Navarro, el partido ante el Numancia en la primera vuelta supuso un punto de inflexión para el equipo, al demostrar que podía ser un visitante muy incómodo. Este domingo, ante un cuadro soriano que se ha reforzado de forma interesante en el mercado invernal, tenemos una oportunidad para reinventarnos y ver si este equipo da el paso al frente de forma definitiva. Mimbres tiene para intentar otras cosas sin perder esa identidad de la presión alta y las transiciones rápidas. Creo que Demirovic y Álvaro Giménez se benefician mutuamente, jugando simultáneamente, y creo que en casa podemos sacrificar uno de los dos mediocentros para tener un futbol más fluido. No se trata de hacerle la cruz a nadie, sino de buscar cómo mejorar ciertos aspectos que es evidente que se pueden mejorar. PD: El horario del partido (domingo a las 18:00), no debe ser un inconveniente para que la afición haga acto de presencia. No hay excusa, ni Madrid, ni Barça…