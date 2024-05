Nos sobran los motivos

Aún con el muerto caliente, no son pocos los análisis que han visto la luz en estos últimos días, en busca de motivos y amargas consolaciones tras un descalabro histórico como el de la UDA, prácticamente inédito en fútbol profesional patrio del siglo XXI. Inmersos en esta terapia de la que todos participamos, se agradece que los protagonistas del sainete, los futbolistas, hagan este trabajo más fácil. La imagen de estos refugiándose en el vestuario, a excepción de Luis Suárez y Robertone, sin tener el valor ni la picardía de aguantar el chaparrón tras la derrota frente al Getafe queda dolorosamente grabada en la retina de muchos y arroja luz a este exhaustivo trabajo analítico. Todo se entiende mejor. Pero no sólo no fueron astutos ni para eso, sino que tampoco lo han sido para remendar el descosido ante los micrófonos. Suárez alega que no quería dejar sólo a Robertone ante la siempre exigente afición indálica. No lo hizo por el respetable que allí se encontraba, sino por Lucas. Mel, timonel -que no capitán- del barco, añade que ‘’tenía que haber sacado a los jugadores’’. Como si no fuera un acto que surge orgánica y casi inconscientemente cuando tienes un rol como el suyo. Para apuntillar el vodevil, decía Édgar el martes que ‘’pide perdón si a la afición le molestó’’. Y a otra cosa. Nada de fe de errores por un comportamiento detestable, sino una absurda complacencia con la muchedumbre. Insisto: astucia ni para eso. Recuerdo atónito aquella medida de la UDA en la que evitó que los jugadores comparecieran ante los medios por lo cercano que parecía el ascenso. Por aquello de la desestabilización y tal. Es sabido por todos que se respira hostilidad en la sala de prensa del Mediterráneo. Un infierno para el futbolista. Insto al club a que haga lo propio en esta situación. Que dejen de atiborrarnos de discursos vacíos y prefabricados. Todas las partes ganan.