La sociedad del odio

N OS encontramos en pleno siglo XXI, aunque a veces parece que hay que ponerlo seriamente en duda a la vista de ciertos acontecimientos. Cada vez uno piensa con mayor frecuencia que hemos perdido la cabeza por completo, superando límites que nunca se deberían haber sobrepasado e impropios de una sociedad civilizada como la que se supone que es esta en la que vivimos. Aún estando ya en el año 2023, todavía tenemos que asistir a imágenes que a más de uno, y de dos, deberían causarle verdadera vergüenza, aunque quizás sea demasiado pedir. Imágenes que se volvieron a repetir en el Clásico copero de la pasada semana, en el que una serie de hinchas azulgranas, por llamarlos de alguna manera y que para nada deberían representar a afición alguna, trataron de amedrentar a una seguidora madridista y a su acompañante por celebrar los goles de su equipo en el Camp Nou. Ese estadio donde, con la excusa de la seguridad, en repetidas ocasiones se ha impedido entrar a seguidores del rival con la camiseta de su equipo, tirándola incluso a la basura. Algo que, en absoluto, debería llegar a considerarse normal, aunque parece haber quien así lo piense, y que va contra todo principio democrático. Imágenes en las que también pudimos comprobar como todavía quedan personas que todavía mantienen la cordura, saliendo en defensa de esta chica, la cual cuenta con gran repercusión en redes sociales, y del otro chico. Algunos dirán que está mal celebrar los goles de tu equipo en campo rival o que para eso te vas a la zona visitante, esa que en muchos casos se encuentra en la peor zona del estadio de turno. Pero, por mucho que a algunos les cueste razonar, para nada supone una falta de respeto, por mucho que les pueda joder ver cómo un aficionado rival celebra un gol en su campo. A uno poco le importa cuál sea el equipo ¿Qué habrá de malo en llevar la camiseta del otro equipo? ¿Qué daño hará celebrar un gol de tu equipo, por mucho que no sea en tu estadio? ¿Acaso no existe la libertad de expresión en este país? No cabe duda de que la actual se ha convertido en la sociedad del odio. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir?