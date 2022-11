Ni un solo desollado

No se me va de la cabeza el partido en Barcelona. Aún sigo sin entender por qué Rubí hizo lo que hizo en el Camp Nou. Porque si el equipo jugó como jugó solo obedece a instrucciones y decisiones de Rubi. Rubi es quien hace el plan de partido y Rubi es el que decide quien juega y quien no lo hace. Fue un auténtico desastre y lo sorprendente es que al final del partido felicitaba a sus jugadores por el trabajo y por cómo lo habían hecho. Y que yo sepa ninguno de los jugadores que se vistieron de corto en Barcelona acabó el partido desollado por aquello de dejarse la piel. Es más, ningún jugador y ni tan siquiera el entrenador fue capaz de pedir perdón por el ridículo mayúsculo que nos dejó el equipo en Barcelona, Por aquellos casi doscientos almerienses que se pegaron un palizón de carretera para aguantar el bochornoso espectáculo que dio el equipo, ni a los miles de seguidores que bien por la radio o por la tele siguieron el partido frente aL Barcelona. Nadie pidió perdón por ese partido. Un partido de los peores que ha jugado el equipo desde la llegada de Turki. ¿Qué cuerpo se le quedaría al presidente después de ver a su equipo? Dijo Pozo no hace mucho tiempo que el equipo que quisiera ganarle al Almería tendría que correr mucho y sudar la camiseta. El equipo hizo un fútbol que no se veía en nuestra liga desde hace muchísimos años, desde la época de Maguregui o de Javier Clemente, poniendo el autobús delante de la portería. ¿Estaría orgulloso Turki del partido que vio? Sin noticias de rasguño alguno de los jugadores en Barcelona, un equipo de la misma Liga que el Almería, a pesar de Rubi, pero con objetivos distintos, pero de la misma liga, como el Celta, el Rayo, el Elche o el Mallorca, por poner algunos ejemplos. Todos de la Liga y ninguno de la Bundesliga, de la Premier, de la Ligue 1 o del Calcio. Los puntos valen igual ante el Barcelona que ante el Elche, pero para conseguirlos por los menos hay que competir. ¿Qué tienes muchas opciones de perder en Barcelona? Claro que sí, pero no se pueden dar tantas facilidades.