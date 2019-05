No solo pasa en la playa

Estoy contigo esta vez. Lo de las playas del litoral es algo que los gobiernos municipales tendrían que analizar muy seriamente. Más allá de la calidad del agua, para que en nuestra provincia podamos presumir de playas hemos de tener educación y gestión ambiental, que en algunos casos brilla por su ausencia, si queremos presumir de playas y de ser la provincia con más kilómetros de costa, más horas de sol y con ello atraer el turismo a nuestros municipios. Pero yo no me quedaría solo en la playa. Los que no vivimos pegados al mar también nos encontramos basura por doquier. En algunos sitios, a los que no se les saca todo el rendimiento turístico que se podría -no hace falta irse a Cortijo del Fraile; en el espectacular mirador del Bajo Andarax y la capital que es la propia Torre de Cárdenas te lo encuentras-, hay kilos y kilos de todo lo que dices, y si te vas al Polígono Industrial de La Juaida, uno de los pulmones económicos de la provincia -estamos preparando un reportaje-, lo que ves en solares te deprime. Así que, a quien gobierne, hay que ponerse las pilas con estas cuestiones.