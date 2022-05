Unos pocos minutos después de consumarse el ascenso a Primera, el club subía un video en el que se veía a cuatro caballeros del Real Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla sentados alrededor de una mesa cuando llegó uno vestido del Almería, escoltado por Turki y finaliza con la frase "esto es solo el principio", que se ha convertido en el hashtag del club en Twitter en sus vídeos posteriores, como el de un Súper Mario rojiblanco que sube de nivel. ¿Falta de humildad?, ¿pretencioso? Las reacciones de aquellos que no nos tienen en estima no se han hecho esperar. Te das una vuelta por redes sociales y ves como el Almería, con su ascenso, le amargó la tarde del domingo a una gran cantidad de gente. Había muchos esperando nuestro resbalón para poder celebrar algo esta temporada, aunque por suerte el tropiezo lo dio el Eibar. Si Turki y su club son capaces de levantar ese recelo en Segunda, ¿cómo no van a estar preocupados ahora que nos ven en Primera? Esto es solo el principio. Esa es la cuestión, quien más y quien menos sabe que el Almería no llega a Primera para verlas venir y no se va a conformar con la permanencia. El Almería es un club que puede ser un animador del campeonato sin el corset económico de Segunda y con la mayor proyección internacional que vamos a tener de ahora en adelante. El club, en sólo 3 años, ha cambiado para siempre. Cumplida la promesa de ascender en tres temporadas, ultimando la otra promesa de tener un Estadio 5 estrellas y demostrando con creces su compromiso social (ahí están las donaciones en tiempos de Covid), ya sólo nos falta la concesión de los terrenos para la Ciudad Deportiva. Una vez el club tenga la infraestructura que necesita, y ya en la élite del fútbol español, el club no parará de crecer. Esto es solo el principio. Y me lo creo. Por delante nos queda un verano de locos en el que nos van a colocar infinidad de jugadores. Ayer ya salió a la palestra Cavani. Seguro que salen otros muchos más nombres locos. Si el Almería ya era un destino atractivo en Segunda, lo es mucho más en Primera. Esto es solo el principio...