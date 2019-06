En su presentación, Óscar Fernández, nuevo entrenador de la UDA, no quiso marcarse objetivos cuando fue cuestionado al respecto, saliendo por la tangente, como se suele decir, ante una pregunta tan atrevida. FF ha dejado el listón no alto, si no muy alto. El reto de OF ahora no es otro que el de mejorar lo que el equipo ha hecho esta temporada y eso supone, de entrada, rebasar la nada despreciable cifra de 60 puntos y, amigos, rebasar esa barrera es hablar descaradamente de pelear por meter al equipo en los play off de ascenso a Primera División. De ahí que la sombra de FF va a ser muy alargada y, las comparaciones…. Uf, las comparaciones. Todos somos muy dados a ellas, ¿o no? Y más después de tres temporadas angustiados. Óscar Fernández sabe que antes de empezar el curso ya tiene una mochila muy pesada a sus espaldas, de 60 puntos, que es el objetivo a superar, porque si la cuentas no le empiezan a salir a Alfonso, todos sabemos lo que suele hacer el presidente, y Alfonso, visto lo visto esta temporada, mucho me temo que ya no se conformará con el discurso de la permanencia, de los 50 puntos. Creo que no. Alfonso quiere algo más y se lo va a exigir, es de entender, a Óscar Fernández y a buen seguro, Óscar le ha dicho que sí a Alfonso. Por cierto, un Alfonso García que parece haberse dado cuenta por fin de que traer jugadores con un currículo interminable, con un pasado de haber jugado equis partidos en Primera División o haber sido equis veces internacional, solo produce dolores de cabeza. El otro día dijo que había muy buenos jugadores en Segunda División B, muy buenos, y que le encantaba ver los partidos de play-off de esa categoría. ¿Cuántas veces desde estas misma líneas lo hemos dicho? Gracias a Ibán. PD: Alfonso, renueva ya a Ibán Andrés. Que no se te escape.