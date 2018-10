Cuesta imaginar y, sobre todo, ver un Almería tan letal. En pocos escenarios imaginaba un encuentro tan cómodo frente a Las Palmas. Ni mucho menos, una goleada. Creo, sin miedo a decirlo, que las decisiones arbitrales cayeron de lado local. Ello no es óbice para valorar el tremendo trabajo que realizó el equipo de Fran Fernández. Capítulo aparte merece el entrenador almeriense, cuyo profundo lavado de cara a la plantilla sorprende. Ya no es que el plantel rinda a este nivel, es que se lo está creyendo y está unido. Estos dos aspectos claves para pasar los momentos duros, que vendrán en una categoría singular. Todo sin hablar de lo complejo que es ensamblar casi 20 jugadores nuevos. El resultado, de momento, fantástico. Hacía años, si no calculo mal, que el Almería no estaba tan arriba. Yo aún soy cauto y prefiero seguir mirando los puestos de distancia que hay con abajo. No obstante, es tarea utópica no ilusionarse y mirar hacia arriba. Sin embargo, creo que sería el primer error. Al menos, la experiencia así lo dice. De este equipo hay que disfrutar, no ponerle techo ni expectativas. Solo dejarse llevar con él. Por ahora es un tobogán sensorial, que, por fin, permite liberar endorfinas para no celebrar permanencias. La hoja de ruta pone al Albacete en el primer plano. Un conjunto serio, que no está arriba en la clasificación por casualidad. Tiene piezas diferenciales como Febas, Zozulia u Ortuño, a las que vigilar atentamente. A los mandos Ramis, un técnico que debería haberse perpetuado más en el club. Tiene una propuesta interesante que ahora cuaja en Castilla-La Mancha. A poco que haga, se asentará en Segunda. Una salida difícil para un tramo liguero exigente y que ayudará a calibrar el verdadero nivel de este equipo. En el peor de los casos, parece que hay un colchón suficiente para amortiguar una caída que puede llegar en cualquier momento. Mientras tanto, a sonreír.