Sigue 2019 avanzando y a un servidor, en lo que a la UDA se refiere, le da la sensación de que parte de la felicidad está hipotecada a la sonrisa de Saveljich. Los que me conocen saben de mis gustos y al argentino le tengo un cariño especial, desde antes incluso de que llegara a Almería o se hiciera oficial un fichaje que tuve el privilegio de barruntar. Por hacer un símil, recuerdo aquella frase que decía Kovacevic, ex delantero serbio de la Real, con su limitado pero simpático castellano: "Si Darko gol, no problem". Yo la hago mía y digo que si Esteban sonríe, todo bien. Fran Fernández, como los anteriores entrenadores rojiblancos, debe pensar igual pues el de Tandil aquí ha tenido siempre la confianza para mostrar de lo que es capaz.

Cariño, felicidad y respeto mutuos entre jugador y afición. Cómo olvidar, seas o no Verdasca, aquel partido a principios de marzo contra el Zaragoza. Le dijo a Rocha que lo buscase en el lanzamiento de córner, habló algo entre risas con el central contrario -al que ya al borde del descanso había tanteado con saldo de tarjeta para ambos- y gol. Donde otros se empujan y se dicen perrerías o se citan fuera, él intimidó riendo y eso me mató. ¿Cómo no quererlo?

Futbolista de corazón que sigue siendo tan humilde como cuando estaba en la residencia con Racing de Avellaneda y alegraba la vida del resto, haciéndola más fácil: la cocinera aún debe recordar cómo aquel muchacho rubio acababa de comer y recogía su plato o ayudaba a los pequeños con los suyos. Ellos también recordarán que Saveljich progresó pero no cambió ni se vino arriba y les llevaba las botas que dejaba de usar. Como si lo viera, puedo imaginarlo con esa cara de buen tipo y su sonrisa. Que no nos falte, ¡gracias Esteban!