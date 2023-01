En el estadio de la Cerámica, donde al segundo partido de Setién en el banquillo la afición cantaba, "Quique vete ya", ahora todo es amor y conjunción. Los astros (locales) se han alineado y las cosas van inmejorablemente bien. El equipo encadena seis partidos consecutivos sin perder y este sábado tumbó con autoridad, nada más y nada menos que al Real Madrid, que sigue naufragando. En esta segunda parte del campeonato, que es como si comenzara otra liga después del parón mundialista, los equipos vuelven a intentar acomodarse, pero no hay tiempo para dejarse puntos que te alejen de los objetivos. Un partidazo con victoria local, donde no presumen de jóvenes estrellas, sino más bien sacan rendimiento a jugadores que otros han dado por jubilados. Son mayores de treinta y alguno con cuarenta ya cumplidos. Pepe Reina, Raúl Albiol y Dani Parejo manejan la batuta de una orquesta que cuando está afinada es capaz de lo mejor. Moreno, Trigueros y el Comandante Morales, fichaje estelar de esta temporada, pilotan el yellow submarine a una velocidad endiablada. Una banda de carrozas más cerca de Los Beatles que del reguetón marcan el camino a otro puñado de veinteañeros que derrochan físico dentro de la cancha. Los amarillos siguen en racha después de un encuentro donde el suspense duró hasta el minuto 98. Enfrente, una escuadra que después de 4.436 partidos oficiales, o lo que es lo mismo, por primera vez en 121 años de historia, no incluyó a ningún jugador español en su alineación inicial. Después nos preguntamos por qué en la selección nacional no hay jugadores del Real Madrid. La respuesta la dio Ancelotti en su once de inicio, como si fuera un chiste; había una vez un belga, tres franceses, dos alemanes, dos brasileños, un austríaco, un croata y un uruguayo. Mucha calidad, menos identidad. El Madrid perdió y también se le escapó la posibilidad de liderar la competición. Mejor dicho, el Villareal ganó y la Sub-40 dejó en claro que no todo es tener 20 años.