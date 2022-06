La subasta por Sadiq

Conforme pasan los días parece más claro que Sadiq Umar lo tiene difícil para seguir en el Almería la próxima temporada. El delantero nigeriano ha despertado el interés de numerosos equipos, tanto de España como de Europa y el club se frota las manos ya que es muy posible que este verano superen la venta récord de Darwin, que ha seguido repartiendo dividendos. El Valencia anhela a Sadiq, pero no puede permitírselo ni en sueños; el Sevilla de Monchi lo tiene entre ceja y ceja, pero se resiste a pagar el precio justo, que convertiría al pichichi indálico en su compra más cara; el Villarreal lo quiere si vende a Danjuma a Inglaterra, pero también le cuesta pagar lo que el Almería pide ya que prácticamente se gastarían lo recaudado por el holandés; el Benfica, con las arcas llenas, ha ofrecido unos míseros 15 millones de euros, muy lejos de lo que el Almería consideraría y que ellos mismos saben que son insuficientes; el Ajax lo ve como el sustituto perfecto de Haller, traspasado por 32 millones de euros al Borussia Dortmund, pero no es culpa de los almerienses que ellos vendan tan barato; y por ahí anda también el interés del Fenerbahce turco, que, por cierto, está interesado en Samu Costa, que igualmente interesa a Valencia, Oporto y Wolves. Y estos son los equipos que sabemos, seguro que hay otros de los que no tenemos ni idea. A mayor número de interesados, mayor precio de venta y ganancia. Es lógico que el club, por tanto, se mantegna firme. Como sadiqista, me encantaría verlo de rojiblanco en Primera, pero si llega una oferta acorde, difícil de rechazar, lo normal es que salga. El club ya ha demostrado su capacidad a la hora de reclutar futbolistas y el porcentaje de acierto es bastante bueno. Milovanovic, por ejemplo, no creo que sea el sustituto se Sadiq, sino de Villar. Si el nigeriano se va, el club traerá un delantero de garantías para sustituirlo. Queda mucho verano por delante, pero si de algo podemos estar seguros es que a diferencia de lo que sucedía con Alfonso, barato no va a vender y si Sadiq sale por las cifras que se barajan, podremos decir que el modelo de club no es flor de un día...