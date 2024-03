Otro sueño cumplido

El 17 de marzo de 2024 se ha convertido en una fecha que nunca olvidará una de las jóvenes promesas del fútbol almeriense. Es el caso de Marcos Peña, quien a sus diecinueve años recién cumplidos hace casi dos meses vio cumplido su gran sueño debutando en Primera División con el equipo de su tierra. Si en diciembre Rachad disfrutó de sus primeros minutos con el primer equipo en la máxima categoría, este pasado domingo le tocó el turno al almeriense. Y además lo hizo con victoria y la primera que conseguían los rojiblancos en Liga en una temporada que, en lo que al primer equipo se refiere, está siendo dramática. Poco más podía haber pedido el almeriense, quien a diferencia de otros casos su estreno en la máxima categoría llegó partiendo de inicio en una nueva muestra de que a Pepe Mel no le tiembla el pulso para dar oportunidades a los canteranos. Con el debut de Marcos Peña, uno más de los integrantes de aquel histórico Juvenil División de Honor del pasado curso pudo estrenarse en la élite del fútbol español. Uno más de los pupilos de Alberto Lasarte cumplía el que sin duda era uno de sus mayores sueños. No siempre se tiene la oportunidad de poder jugar en Primera División y no son pocos aquellos que a lo largo de su carrera se quedan sin ver cumplido el sueño que todo niño tiene desde que comienza a dar sus primeros pasos en este complicado mundo del fútbol. Este periodista no va a negar que el debut de Marcos Peña le hizo cierta ilusión. No siempre se puede decir que uno ha entrevistado a un chaval que tiempo más tarde acaba debutando en la élite y menos con el equipo de su tierra en el que viene criándose en los últimos años. Sensación que quien escribe estas líneas ya pudo experimentar hace no tanto cuando Rachad debutó en el mes de diciembre del pasado año en un encuentro frente al Betis en el Power Horse Stadium. Un día, el de este pasado domingo, que el centrocampista almeriense seguró que tendrá siempre muy presente y que nunca llegará a olvidar. El sueño cumplido de otra de las joyas de la cantera de la UD Almería. La camisete del debut seguro que está a buen recaudo.