Del sueño a la necesidad

Londres, 25 de noviembre de 2021. Estimado Navarro, en la semana previa al duelo contra el Valladolid, aproveché mis Cartas Británicas para resaltar la figura de Joaquín Fernández y soñar con un posible regreso del almeriense. Viendo el partido que se marcó contra el Almería, donde mantuvo a raya a Sadiq, con lo difícil que es eso, ese sueño de ficharlo se ha convertido en una necesidad para mí, máxime cuando se ajusta al perfil que buscamos en enero. Obviamente, la empresa no es fácil, ya que asumo que el Valladolid no lo querrá dejar marchar y menos para reforzar a un rival por el ascenso, pero me encantaría que Joao Gonçalves tuviera su nombre en rojo en su agenda de futuribles, ya que Joaquín acaba contrato en 2023, tiene experiencia de sobra en Primera y Segunda, es almeriense y encajaría a la perfección en nuestro equipo por su carácter competitivo, sus prestaciones polivalentes y su calidad. PD: El Huesca de Rubi dio un recital en el Mediterráneo hace 4 años (0-3). Ojalá su Almería repita exhibición contra los oscenses…