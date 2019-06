La presentación de Oscar Fernández da el pistoletazo de salida al proyecto de la temporada 2019/2020, que a priori va a ser continuista en cuanto a modelo, que no en cuanto a jugadores clave. Se dan por hechas las marchas de Rioja, Juan Carlos, Álvaro Giménez, así como la no continuidad de Saveljich o Ibiza, con dudas en jugadores como Corpas o Eteki. De confirmarse todas esas salidas con respecto al curso anterior, estaríamos hablando de un lavado de cara total y absoluto, tal y como sucediera el pasado verano, con las numerosas incógnitas que surgen como consecuencia. No se puede hacer y deshacer un proyecto cada temporada. No se puede defender este modelo de club por más que esta temporada haya salido a pedir de boca. Cualquier equipo, club o proyecto, de cualquier índole, necesita una continuidad y una estabilidad que con ese cambio constante de cromos se imposibilita. Ese es el escenario en el que aterriza Óscar Fernández, al que su trabajo en la cantera del Atleti le avala y el cariño de sus ya ex jugadores ha quedado patente en las redes sociales desde que se anunció su fichaje por el Almería. Óscar Fernández acepta el reto de repetir la gesta de FF y quizás sueñe con incluso mejorarla. Esperemos que al valenciano le respeten más desde el club de lo que respetaron a su antecesor. Ojalá le den mejores mimbres de los que tuvo FF este curso. Y ojalá el equipo vuelva a salir airoso esta temporada pese a que el presidente no ande por la labor de hacer grandes dispendios ni esfuerzos. Si queremos construir un club de futuro, con una masa social duradera, el club tiene que poner mucho de su parte con un proyecto y unas políticas sociales acordes a un equipo profesional. Mientras que esto no sea así, será difícil enganchar a más gente. Ojalá Óscar Fernández represente el cambio que necesita la entidad, aunque Alfonso García se esfuerza en reafirmar lo contrario. De cualquier forma, al nuevo míster nos queda darle la bienvenida y desearle que la suerte le acompañe en esta aventura. Su suerte será la nuestra…