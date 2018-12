La suerte hay que buscarla

Se demostró una vez más. Este Almería compite, es ambicioso y se ha convertido en un adversario incómodo. A colación de mi anterior misiva, se volvió a ver el porqué de la clasificación actual. Y es que no se atesora una clase suprema, pero la UDA es una mosca cojonera que desespera a sus rivales. A siete puntos de la zona de ascenso, a ocho de los puestos de descenso. En realidad, cada vez más cerca del objetivo real, la permanencia. Como ocurre en la vida, si las virtudes no se acompasan con la fortuna, los esfuerzos serían baldíos, porque no siempre se puede llegar y pegar, incluso a remolque. Ocurrió en Oviedo, frente al Lugo todo se puso de cara y ayer se repitió la historia del Tartiere con idéntico protagonista, Juan Carlos Real. Voltear el marcador en un pispás tras una primera mitad más que discreta, teniendo además efectividad plena, vale su peso en oro. Por eso me pareció desafortunado el comentario de Fran Fernández después del encuentro ante el Lugo, al aludir a la escasa pólvora y acierto de su equipo en línea atacante. ¿Qué quiere más el técnico almeriense? ¿Aspirar a ascender de calle? ¿A clasificarse para la Champions la próxima campaña? Se puede dar con un canto en los dientes cualquier entrenador de un equipo de Segunda que, casi sin merecerlo, voltee un marcador fuera de casa o cobre ventaja a las primeras de cambio. Esta plantilla tan comprometida, también gracias a la mano de FF, puede otorgar un lindo futuro a la carrera profesional del joven técnico capitalino. Que no lo olvide Fran. El justo penalti de De la Hoz (incomprensible su protesta) ya se compara con el cometido sobre Sekou hace una semana. Sí, ambos lo fueron, pero que nadie olvide la manida ley de la compensación, que ante el Lugo perjudicó al propio Almería. Quejas por no haber medido con el mismo rasero sí, pero las circunstancias previas de cada partido fueron diferentes. Habrá que ver acerca del mercado de invierno, pero quien venga se tendrá que colocar el mono de trabajo. Eso seguro.