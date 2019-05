¡suerte, míster!

El domingo ya me temía lo peor. Cuando el gabinete de prensa del club envió un correo informando de que al día siguiente FF iba a hablar públicamente para comunicar su decisión, intuí que se iba. En los años que llevo cubriendo la información de la UDA, siempre el club nos había comunicado las renovaciones por otros medios y hacerlo con nocturnidad dominical indicaba que algo no iba bien. Así fue. El míster, almeriense, que había devuelto la tranquilidad deportiva a la Unión Deportiva Almería, se iba. Es un hombre que no tiene pelos en la lengua, que dice al pan, pan y al vino, vino. Eso a veces no gusta, como ocurrió en su primera intentona, cuando dijo públicamente que él hubiera querido continuar y el Almería fichó a Lucas Alcaraz. El tiempo le dio la razón entonces y hasta la fecha. Tampoco le ha temblado la palabra cuando ha tenido que criticar a la afición por el poco apoyo de las últimas jornadas. Muchos pensábamos que poco se le podía decir a unos hinchas que han soportado carros y carretas en las últimas temporadas, pero FF lo hizo en una rueda de prensa y no se ganó ni una sola crítica. Quizás es que llevaba razón... Se acabó. FF se marcha. Él es rojiblanco, almeriensista, pero los que vivimos el día a día notamos que necesita un proyecto mucho más grande para triunfar. Y lo va a hacer, no me cabe ninguna duda. Francisco es buen ejemplo. Ojalá René tenga razón y la UDA esté pensando en formar un equipo que luche con más recursos por ascender a la categoría. Ojalá FF tenga mucha suerte y en breve lo veamos en los banquillos de la máxima categoría.