¿Será suficiente con lo que hay?

Que la victoria en Cartagena no nos ciegue. Es cierto que el equipo hizo un buen partido, que tuvo las ideas muy claras, que jugó a placer con un marcador a favor, que supo aprovechar los regalos del rival y que se le vio menos ansioso que la temporada pasada pero visto lo visto, ¿será suficiente con la plantilla que tiene Rubi para afrontar el curso con garantías?

Solo el tiempo dirá si se acertó o no, pro mucho me temo que el entrenador del Almería demanda algo más para el vestuario. El otro día clamaba por un jugador con experiencia para la defensa, que tenga galones y no solo edad, si no minutos en el fútbol profesional, independientemente del país que ponga su pasaporte, pero que el contador de minutos sea amplio.

Pero pienso que no solo atrás necesita un retoque esta plantilla. Arriba anda muy bien, con el tridente que puso en liza en Cartagonova pero ¿y si alguno se resfría? Ojalá les respeten las lesiones pero a día de hoy parece difícil encontrar en el vestuario jugadores de claro corte ofensivo con las garantías suficientes para igualar o mejorar lo que pueden aportar Lazo, Sadiq y Ramazani.

Y hablando de Ramazani. ¿Qué mal le hizo este muchacho al joven delantero belga para mandarle a las órdenes de Nandinho la temporada pasada? Yo, si hubiera estado en aquella famosa comida de despedida que los peñistas le pagaron al entrenador portugués, se lo hubiera preguntado, porque sin tener en cuenta el partido en Cartagena, desde la temporada pasada ya vimos que era un jugador diferente, valiente, atrevido, descarado, con gol pero ¿por qué José Gomes lo relegó a jugar con el filial? Espero que algún día conozcamos la respuesta, que debe de ser interesante, ya que mientras que Ramazani jugaba con el filial, José Gomes mantenía en el campo a jugadores completamente perdidos, sin chispa y muy lejos de lo que se esperaba de ellos.