Se superan

Si no fuese porque es imposible, podría decirse que los jugadores y entrenadores de la UD Almería esta temporada están empeorando sus actuaciones sobre el césped cada vez que se ponen delante de un micrófono. Porque, si lo que se observa sobre el terreno de juego es una calamidad, no lo es menos lo que se escucha cuando alguno de ellos es obligado a hablar en público. El uso del verbo ‘competir’ ha pasado de aburrirnos a adquirir una connotación cómica, absurda. El meme de Los Simpsons, ese de “vamos, Bart, di lo tuyo”, con todos esperando a que el protagonista amarillo suelte su famosa frasecita, pero trasladado a los jugadores rojiblancos. Cada vez que uno de los futbolistas de Pepe Mel o el propio técnico utilizan esa manida palabra deberían escucharse aplausos en sala de prensa. O, al menos, unas risas enlatadas. No sé, cualquier reconocimiento. Pero esto está yendo de castaño a oscuro hasta el punto de que resulta complicado, incluso con todo el drama ya asumido, tomárselo a broma. Difícil olvidar cómo Embarba, nada más cosechar el milagroso empate a dos frente a la Real Sociedad que ya de nada valía, posó sonriente y orgulloso, presumiendo de ese doblete que se metió entre pecho y espalda -su único registro, prácticamente, del presente curso-, frente a las cámaras para soltar cosas como que está acostumbrado a jugar con presión, que el punto era más que positivo y que el equipo -redoble de tambores- compite. Esta solo fue una más de tantas. La guinda al pastel se la puso Pepe Mel en el Villamarín vanagloriándose por haber vencido ya dos partidos. El doble, según él, de los que le exigió la dirección deportiva. Podía haberse quedado en uno, pero su voracidad le hace querer más. “Espero ganar tres”, añadió, insaciable y ambicioso. Y en estas estamos. A la gigantesca vergüenza ajena que pasamos cuando los vemos jugar al fútbol se ha sumado la realidad paralela en la que nos intentan sumergir cada vez que hablan. No se paga con dinero.