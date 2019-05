El susto de Casillas

Esguinces, roturas, distensiones, tirones, dislocaciones, traumas, deshidrataciones... Hay miles de achaques deportivos que se nos pueden venir a la cabeza cuando hablamos de un profesional y el infarto que sufrió Iker Casillas el pasado miércoles parece el menos probable de todos. Pensamos que los deportistas de élite son superhombres, que sus entrenamientos los convierten en diamantes físicos, que nada los puede rayar. Pero estamos muy equivocados, el profesionalismo no es salud, sino todo lo contrario. Es cierto que la forma física de cualquier jugador del deporte profesional que sea es ejemplar [siempre que se cuide como es debido], pero su potencia muscular, habilidad mental para su deporte o capacidad pulmonar no lo hace inmune a las enfermedades que sufrimos el resto de humanos. Es cierto que en muy pocas ocasiones habíamos oído hablar de infartos de miocardio en un futbolista [sólo recuerdo al técnico Enrique Martín, ahora en el Nástic], pero por desgracia parece que nos hemos acostumbrado a desgracias tipo muertes súbitas. Lo de Casillas parece no responder estrictamente a la intensidad de partidos de un momento de la temporada ni al estrés de una situación, sino a los genes. Por suerte, el portero español estaba junto al médico del Oporto en el momento en el que empezó a sentir los síntomas. Si no, Dios sabe qué hubiera pasado. Maravilloso que esté evolucionando positivamente de su intervención, veremos si cuelga o no los guantes [yo apuesto a que sí] el portero que nos hizo campeones del mundo. Precisamente su parada a Robben en la final de Sudáfrica inspiró al viñetista [creo que] de El Mundo para su genialidad: un dibujo que inmortaliza aquel uno contra uno, con la pierna de Iker estirada desviando el balón que puso haber puesto por delante a Holanda. En la viñeta, Casillas volvió a saber el gol, pero el que chutaba era su corazón.