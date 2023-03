Almería, 2 de marzo de 2023. Estimado Piñeiro, la cantera almeriense no es precisamente prolija en generar talentos. A voz de pronto (o a bote pronto futbolísticamente) casi que se quedan en un par de docenas: Rojas, Biosca, Maxi, Francisco, Ortiz Bernal, Nino, Héctor, Diego Capel, Rubén Duarte, Antonio Puertas, Joaquín, Salva Sevilla, Cano... Ahora surge un talento como Álex Baena y andamos con enredos absurdos. Si el chaval, como roquetero que es, no mamó de joven el sentimiento rojiblanco hay que respetarlo y dejar los talibanismos a un lado. Es cierto que con sus interacciones en redes sociales no ha contribuido precisamente a granjearse simpatías, pero de ahí a crucificarlo media un abismo. Soy de los que piensan que es mejor disfrutar con su fútbol y presumir de que, al fin y al cabo, es almeriense. Si mantiene su evolución actual pronto podría alcanzar la selección absoluta y eso son palabras mayores. Solo Biosca y Capel se sentaron en esa silla.