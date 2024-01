Almería, 25 de enero de 2024. Estimado Piñeiro, toda esta situación generada por el atraco arbitral que vivió la UDA en el Santiago Bernabéu ha provocado que afloren los tarados de una y otra trinchera y usen como saco de boxeo a una entidad que bastante tiene con lo que lleva encima esta temporada y que simplemente pasaba por allí para quitarse de encima sus complejos. No sólo es cosa de Real Madrid o Barça, Simeone también entraba al trapo ayer para que el Atlético no se descuelgue del circo. Al menos el argentino intentó aportar algo de cordura recordando que desde el CTA no pueden tomarnos a todos “por tontos”. Me parece increíble el imán que sigue teniendo el Almería para aparecer en todos los fregados inverosímiles, en todas las fotos de situaciones surrealistas. Esto da para un libro y algún día habrá que escribirlo. Valoro, eso sí, la fina ironía que se ha empleado desde el club para denunciar que los aficionados no merecemos estos arbitrajes.