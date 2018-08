Otra tarde importante

Esta columna literaria escorada al margen de la crónica diaria de toros acogió desde el miércoles pasado las imágenes y fichas técnicas de todos los grandes nombres que han protagonizado esta feria taurina en honor a la Patrona almeriense.

Cada día, a más y mejor, lo mas florido del escalafón ha tenido su sitio de privilegio en el anuncio del festejo que llegaba al día siguiente. Gente importante del toro y de la Fiesta, como al final se ha demostrado.

Hoy aquí no hay caras ni fichas técnicas ni día de alternativa. A todo eso lo sustituye una enorme ilusión por cerrar las crónicas de esta feria con un festejo de esperanza y futuro depositado en todos esos aspirantes que hoy van a cruzar ese albero impregnado aun de tanta cosa buena y toreo sucedido.

Apenas conozco a uno o dos de esos chavales que hoy se arrebujan dentro de su capote de paseo pensando en su tarde de feria y como resolver la papeleta para llevarse el mejor eral del sorteo y cumplir seguramente los sueños que esta noche le habrán dejado dormir poco. Los conozco poco digo, pero me importa mucho que esta tarde de hoy esté puesta en ese cartel de feria, me satisface que la empresa haya tenido la sensibilidad de darle sitio y me reconforta que esta tarde haya toros en Almería porque esta ciudad tiene una Escuela Taurina que da la cara para estas cosas.

La feria ha tenido tardes muy importantes. Esta también lo es. Lo es para darle sitio al futuro de una Fiesta que necesita de todas esas vocaciones toreras que hoy hacen el paseíllo. Dicen que llegar a ser figura del toreo es más difícil que alicatar un búcaro por dentro. Pero cuando hay ladrillos y cemento todo puede ser posible. Incluso ver a alguno de los de esta tarde cuajarse en torero importante ante el toro. ¡A los toros!