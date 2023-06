La tarta en el alféizar

El cine norteamericano nos ha pintado como habituales ciertas formas que, realmente, nunca nadie ha llevado a cabo. El “qué mosca te ha picado” como expresión recurrente es una de mis favoritas. El colmo de lo absurdo. Pero la tarta casera recién hecha y humeante reposando en el alféizar con la ventana abierta tampoco se queda atrás. Hacer eso aquí sería servírsela en bandeja de plata a las moscas. Sin embargo, que todos tengamos dibujada esa imagen en la cabeza viene bien para establecer un paralelismo con el que entrar en materia. Porque el gol de penalti de Embarba contra el Espanyol fue esa tarta. Ese empate salió del horno ardiendo. Tanto que fuimos incapaces de encontrarle sabor en aquel fulgurante instante. Hemos tenido que dejarlo macerar en la ventana toda la semana, enfriándose, enfriándonos, hasta poder digerirlo. Porque resultó imposible degustar ese momento tras lo vivido y con lo que aún quedaba por vivir. Habían sido ochenta y siete minutos agónicos, extenuantes, sin tregua. Los tres que restaban hasta el noventa, de por sí, eran un mundo. Los nueve de descuento fueron un universo. El 3-3 era nuestro billete a la permanencia, sí. Pero un billete arrugado, desgastado, pisoteado. No era un billete de primera clase. Ni siquiera de clase turista. Fuimos polizones arrinconados entre las maletas, cobijados en la oscuridad y tratando de resguardarnos del gélido aire que se colaba por las rendijas de aquel vagón sin acondicionar. Porque en Cornellá hizo frío. Mucho frío. Algunos ni pudimos movernos para celebrar el empate, petrificados, indefensos, pidiendo clemencia, suplicando que todo acabase ya, y apenas reaccionamos con el pitido final que nos escupió hechos un trapo en nuestro destino. La recompensa a esas dos horas de sufrimiento inhumano ha sido planificar otra temporada en Primera. No está mal, aunque este año sería mejor no tener que esperar tanto para saborear la tarta. Más que nada, porque prefiero no morir tan joven.