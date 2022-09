Me temo lo mejor

Cómo ves al Almería?, me cuestionó ayer el camarero de mi bar de referencia en el Paseo Marítimo. "Depende. Ahora pinta mal, pero esto es muy largo", le contesté tirando del tópico más recurrente. Después de cinco jornadas no se me ocurre otro y no por falta de interés. Quien diga lo contrario se declara como un elegido de las ciencias ocultas, con ganas de llamar la atención. La UDA actual ha cambiado de categoría, pero no de equipo. Es un Segunda sin fichajes ni Sadiq. El campeón de la División de Plata será otro cuando meta en las alineaciones a sus refuerzos. Será entonces cuando se podrá hablar si el nivel de la plantilla ha subido, así como sus opciones de salvar la categoría. Los unionistas vienen de ganar 25 partidos en Segunda y necesitarán la mitad de victorias para no descender. Ocurre que las categorías están por algo. En la élite hay que aprobar tanto en transpiración como en inspiración, y los de Rubi corren y sudan, pero suspenden en lo segundo. Generan poco y no tienen gol. Atrás son un mar de dudas, los dos centrales no pueden jugar muy adelantados porque les cuesta recuperar metros y carecen de velocidad. En el centro del campo falta un filósofo que piense y haga buenos a los demás. Y arriba Dyego Sousa no es ni será Sadiq y hay que encontrar otra alternativa. Él lo sabe y todos los vemos. El entrenador aún no ha definido el esquema de juego. Ha probado dos (3-5-2 y 4-3-3) y ha perdido con ambos. El segundo parece un tanto exagerado. Pero todo depende de si quiere ser toro o torero. Ha de elegir, probar y conocer sus recursos. Le llevará algún tiempo. En fútbol, la paciencia no es el arte de esperar sin perder la compostura. Este deporte tiene sus propios códigos y los resultados son los que dan y quitan. Lo demás son ganas de hacerse el interesante.