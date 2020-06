La teoría del caos revolucionó en su día la ciencia y se ha utilizado en campos como las matemáticas, la meteorología o la psicología. Podemos considerar que establece que pequeños cambios en las condiciones iniciales crean grandes diferencias respecto al resultado final, poniendo así límites a la previsibilidad. La temporada actual ha sido caótica a nivel general, debido a la crisis de la Covid-19, y la vuelta a la competición está demostrando que es muy difícil prever qué va a suceder de aquí a final de temporada. Dentro de ese caos general, existe el caos particular de la UD Almería, que empezó la temporada con un presidente que ya no está, una plantilla que en nada se parece a la actual y un entrenador que no llegó ni siquiera a debutar. Con la llegada de Turki se produjo una revolución, con numerosos cambios en el mercado invernal y con otros dos entrenadores, Pedro Emanuel y José María Gutiérrez, que ya se han quedado por el camino. El madrileño ha sido víctima de los resultados, especialmente en casa, donde el equipo ha dejado escapar demasiados puntos. La previsible derrota ante el Alcorcón (esta sí, porque el Alcorcón es el mejor visitante de Europa y el Almería sufre en casa), supuso el final de la era del mediático entrenador rojiblanco. Con apenas 25 días de competición adelante, el club ha decidido pasarle el marrón a Mario Silva, director técnico de la cantera, al que le acompaña un extenso cuerpo técnico de la casa en el que también se encuentra Nandinho, entrenador del filial. Con menos de 48 horas de margen, Silva introdujo alguna novedad ante el Mirandés. El equipo del primer tiempo ilusionó a la afición, por actitud y ambición. Lo justo habría sido un 1-4 o un 1-5 al descanso, pero el marcador solo reflejaba un 1-2. En la segunda mitad, el equipo incomprensiblemente se echó para atrás, dando alas a los locales, que incluso en inferioridad se hicieron acreedores del punto final tras el lamentable penalti de Costas en el descuento. Un caos. Lo que suceda en los próximos 6 partidos es difícil de vaticinar. Lo mismo subimos y todo…