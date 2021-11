Que termine así la Liga

Qué interesante sería ver ciudades como San Sebastián, Sevilla, Valencia o Bilbao celebrando por todo lo alto dentro de unos meses un título liguero en Primera División y darle descanso a las estatuas madrileñas de Neptuno o La Cibeles y también a Las Ramblas de Barcelona. No sé ustedes, pero yo paraba ya la Liga y que la tabla clasificatoria se quede como está, con la Real Sociedad campeona y en Champions, junto a Real Madrid, Sevilla y Atlético, con Betis, Rayo Vallecano y Osasuna también clasificados para danzar por Europa en la 2022-2023. Sin duda, me alegraría mucho por todos y cada uno de esos equipos y sus seguidores, incluso por el éxito donostiarra, pese a ser de toda la vida un athletizale, aunque sinceramente creo que el gran motivo de mi felicidad, en ese caso, sería no tener que aguantar el bombardeo mediático y los absurdos piques entre madridistas y azulgranas que tanto nos han saturado siempre a las personas que escogimos de críos, afortunadamente, seguir a conjuntos menos acostumbrados a levantar títulos. Y es que estar siempre en las alturas puede volverte un imbécil de campeonato, nunca mejor dicho. No es que me alegre del mal de ninguna entidad, no me gusta nada que un club como el FC Barcelona, que tantas alegrías ha dado al fútbol español, esté pasando por un bache tanto económico como deportivo, pero en la vida unas veces se gana y otras se aprende, como diría mi amigo Parri. Desgraciadamente sé que a día de hoy la clasificación es solamente algo simbólico, que queda mucha temporada por delante y que al final en los mejores puestos estarán los de siempre, que evidentemente será así porque se lo hayan merecido, claro esta, pero qué hermoso sería que esta campaña fuese distinto, que en Vallecas se escuchara el año que viene el himno de la Liga de Campeones, que salga la gabarra rojiblanca por la ría del Nervión, que haya en mayo una Tamborrada en la Playa de La Concha o que La Giralda presuma más orgullosa que nunca.