La tesitura de Coric

Ante Coric fue uno de los grandes fichajes del verano. Desconocido para la gran mayoría, dada su juventud, no fueron pocos los que pronto se dieron cuenta del alcance de su fichaje, ya que hace nada estaba considerado como uno de los mejores mediapuntas jóvenes del futbol europeo, despertando el interés de grandes clubes. La Roma de Monchi se apuntó el tanto de su fichaje, pero en Italia no acabó de despegar. Vino a Almería a reivindicarse, pero el fútbol de Pedro Emanuel no era bueno para sus condiciones, y el potente arranque liguero lo dejó en un segundo plano. Luego llegó José María Gutiérrez, y si bien el estilo del nuevo técnico le beneficia, una inoportuna lesión lo ha tenido apartado de los terrenos de juego y en el global de la temporada, hasta la fecha, se puede decir que el croata está pasando con más pena que gloria por nuestra tierra, pese a haber dejado algunos destellos de su calidad en lo poco que ha jugado. Ayer, el portal italiano www.siamolaroma.it sacaba una información en la que daba por hecho el regreso del futbolista a la escuadra romana. Según se podía leer en la información, el acuerdo entre Roma y Almería era que si el Almería subía a Primera y Coric jugaba el 50% de los partidos, disputando como mínimo 45 minutos, los almerienses tenían una opción de compra obligatoria de 6 millones de euros. Aunque Coric disputara todos los partidos de aquí al final de liga, no llegaría para cumplir con ese 50% necesario. El portal abría la opción de que almerienses y romanos negociaran en caso de ascenso, pero veía difícil que la Roma bajara de los 5,4 millones que pagaron en su momento al Dinamo de Zagreb. Coric tiene una oportunidad de oro para reivindicarse en los encuentros que restan, una vez reanudada la competición. Si tiene continuidad y consistencia en su rendimiento, estoy convencido de que se podría llegar a un entendimiento. Es cierto que el talentoso croata no ha rendido al nivel esperado, pero sí se le vislumbra una calidad a la que se le podría sacar mucho rendimiento. Quién sabe si puede ser el revulsivo para el ascenso…